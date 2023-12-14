AdvMat: нитриды углерода оказались вторым по прочности веществом на Земле

Ученые из Шотландии, Германии и Швеции совершили прорыв в области создания сверхпрочных материалов. В их исследованиях использовались нитриды углерода, которые по твердости лишь немного уступают алмазам. Эти результаты были опубликованы в научном журнале “Advanced Materials” (AdvMat).

Эксперименты с нитридами углерода начались еще в 1980-х годах и привели к открытию этой материи. Специалисты подвергли соединения углерода с азотом давлению, достигая величин от 70 до 135 гигапаскалей (что в 1 миллион раз выше давления атмосферы Земли), и проводили эксперименты при температуре более 1500°C.

Полученные материалы оказались тверже кубического нитрида бора, который до недавнего времени считался вторым по твердости веществом на Земле после алмаза.

Кроме своей выдающейся прочности, сверхтвердые нитриды углерода обладают и другими уникальными свойствами, такими как фотолюминесценция и высокая плотность хранения энергии.

Исследователи считают, что эти новые материалы можно будет успешно использовать в промышленности, включая создание защитных покрытий для автомобилей и космических кораблей, солнечных панелей, фотодетекторов и производстве высокопрочных режущих инструментов.