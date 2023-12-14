 

Рупор кремлевской пропаганды: Цели СВО не меняются. Второй волны мобилизации не будет

14.12.2023, 14:25, Разное
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Из заявлений Путина по поводу целей СВО и мобилизации.

О СВО.

1. Цели СВО не меняются. Мир наступит, когда они будут достигнуты. Денацификация, демилитаризация, нейтрализация. И т.д. Запорожье и Херсон – бонус.
2. Экономика преодолела последствия 2022 года и идет вперед.
3. Вопрос денацификации Украины по-прежнему актуален. Бандера в качестве героя неприемлем.
4. Главное для России это ее суверенитет. Финансовая база для него имеется.
5. С начала наступления ВСУ потеряли 747 танков и 2300 ББМ.
6. Зеленский был назван "главой местной администрации".
7. Одесса – русский город.
8. Русские и украинцы – братские народы.

В целом, политически подтверждено, что цели СВО заявленные в феврале 2022 года не изменились.

О мобилизации.

1. Всего по частичной мобилизации было мобилизовано 300 000 человек.
2. 244 000 из них до сих пор находятся в зоне СВО.
3. 41 000 уже вернулись домой по разным причинам.
4. 486 000 записалось на контрактную службу.
5. 1500 человек в сутки записываются на контракт.
6. 14 мобилизованных уже стали героями России.
7. Новой волны мобилизации не будет.
8. Все добровольцы должны находиться в одинаковых условиях с военными.

В целом, ставка делается на контрактников и добровольцев.

Источник: Colonel Cassad


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