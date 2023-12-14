Из номерных знаков предложили исключить буквы, аналоги которых есть в латинице

В рамках государственной программы сохранения русского языка уже десятки ведомств выступили с оригинальными инициативами.

Не осталась в стороне и автоинспекция – она предложила использовать в госномерах только «оригинальные» буквы русского алфавита.

Действующий стандарт предусматривает использование 12 из 33 букв русского алфавита, поскольку у них есть полные визуальные аналоги в латинице. Новый стандарт предлагает «перевернуть» ситуацию и применять только те буквы, у которых нет зарубежных аналогов, включая такие «Ё», «Й», «Ю», «Ь», «У», «Ъ».

Помимо того, что реформа поможет в популяризации, развитии и сохранении русского языка, она также почти втрое увеличит номерную ёмкость без введения дополнительных кодов регионов регионов. Тем, кто захочет поехать в недружественные государства и добьётся оформления выездных документов, предложено выдавать временные номерные знаки старого образца.

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