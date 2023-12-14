 

Российские ученые создали сверхчувствительный компьютерный «нос»

14.12.2023, 13:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Южном федеральном университете создали инновационную биогибридную систему, степень чувствительности которой при обнаружении ароматов превосходит аналоги в сотни тысяч раз.

В основе новейшей технологии, которую можно назвать компьютерным «носом», лежит обонятельная луковица определенного животного, в которую внедрена матрица электродов. Кроме того, комплекс содержит усилитель биологических сигналов, аналого-цифровой преобразователь и программное обеспечение на основе множества нейросетей.

Ученые отмечают, что систему, отличающуюся низкой стоимостью, можно использовать в сфере безопасности, учитывая то обстоятельство, что этот «нос», в отличие от животного, которое можно попытаться обмануть, с целью сокрытия запрещенных веществ, определенными запахами, провести не получится.  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Дни предательства”

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Система сообщающихся сосудов

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Журнал заданий

15.12 / Как сохранить локоны на тонких волосах, чтобы новогодняя прическа продержалась до утра: секреты и хитрости стилистов

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Раскрыт вопрос с двойниками Путина

14.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Гражданская война”

14.12 / Французская разновидность пикси – самая трендовая стрижка зимы-2024: главные особенности прически

14.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Вызывай “Белые розы”

14.12 / Робопес HOUND установил рекорд Гиннесса в забеге на 100 метров

14.12 / В Британии испытают противозачаточные таблетки для мужчин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика