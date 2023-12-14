Российские ученые создали сверхчувствительный компьютерный «нос»

В Южном федеральном университете создали инновационную биогибридную систему, степень чувствительности которой при обнаружении ароматов превосходит аналоги в сотни тысяч раз.

В основе новейшей технологии, которую можно назвать компьютерным «носом», лежит обонятельная луковица определенного животного, в которую внедрена матрица электродов. Кроме того, комплекс содержит усилитель биологических сигналов, аналого-цифровой преобразователь и программное обеспечение на основе множества нейросетей.

Ученые отмечают, что систему, отличающуюся низкой стоимостью, можно использовать в сфере безопасности, учитывая то обстоятельство, что этот «нос», в отличие от животного, которое можно попытаться обмануть, с целью сокрытия запрещенных веществ, определенными запахами, провести не получится.