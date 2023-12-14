Установлено, какие врачи назначают антибиотики чаще других

Издание Public Health опубликовало результаты исследования, в ходе которого было установлено, какие именно врачи назначают своим пациентам антибиотики чаще, чем из коллеги.

Ученые Сибирского государственного медицинского университета, действовавшие совместно с врачами, представляющими Россию, Белоруссию и Казахстан, установили, что чаще всего, более десяти раз в неделю, антибиотики назначают ЛОРы, урологи и клинические фармакологи. Доцент кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета СибГМУ Марина Федотова уточнила, что 80% респондентов достаточно редко сталкиваются просьбами пациентов о назначении антибиотиков, в то время как в Турции около 70% докторов испытывают подобное давление со стороны пациентов.

Отметив, что эмпирическое назначение антибиотиков представляет собой обычную клиническую практику при целом ряде заболеваний бактериального происхождения, таких как пневмония, отит и цистит, эксперт подчеркнула: «Бакпосев может занять до 7 дней, и это время будет потеряно с терапевтической точки зрения».