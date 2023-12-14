Найдена древняя карта, подтверждающая, что Атлантида находилась на Урале

В ходе очередной научной экспедиции под руководством академика Института альтернативной археологии РАЕН Михаила Трушкина удалось обнаружить древнюю карту, которая может подтверждать, что легендарная Атлантида находилась именно на территории современного Урала.

Как утверждают исследователи, карта была составлена ещё в эпоху Древнего Рима и сохранилась до наших дней лишь чудом.

Учёные пока не смогли расшифровать документ целиком и вообще ещё не приступали к его расшифровке, но уже обратились в комиссию Минкульта по борьбе с переписыванием истории с просьбой сделать исключение и разрешить переписать историю насчёт Атлантиды.

– Речь идёт о возможности одним росчерком пера пополнить фонд наших славных исторических побед, – утверждает академик Трушкин. – Целый континент, который однажды был наш… И я подчеркну, не только был, но и будет наш, если найдётся. Разве это всё не здорово?

На карте также схематически изображены различные мифические персонажи, такие как атланты, титаны, гремлины и зыряне. Вероятно, художник изобразил их, чтобы сделать свою работу более впечатляющей и запоминающейся, однако альтернативные археологи допускают, что эти существа действительно могли существовать в древности.

Пока что раскопки приостановлены в связи с необходимостью провести банкет в честь находки, а также отметить Новый год, но в январе уникальный научный проект продолжится.

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