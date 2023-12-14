 

TikTok за три месяца удалил рекордные 136 млн клипов за нарушение правил сервиса

14.12.2023, 9:30, Разное
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Администрация TikTok опубликовала отчет о удалении 136 миллионов видеороликов в связи с нарушениями правил платформы в третьем квартале 2023 года. Это составило чуть менее 1% всех видео, опубликованных с июля по октябрь текущего года. В июне – сентябре 2023 года было удалено 106 миллионов клипов из-за нарушений правил.

Третий квартал 2023 года стал рекордным по количеству удаленных видео в истории TikTok. Предыдущий рекорд был установлен во втором квартале 2022 года, когда убрали немного более 112 миллионов роликов.

Согласно отчету, наиболее часто блокировались ролики с деликатным и взрослым контентом (39,8%). На втором месте была реклама алкоголя, табака, наркотиков, азартных игр и других регулируемых товаров и услуг (26,3%). Затем следовали призывы к насилию и преступной деятельности (14%), темы душевного здоровья (10,8%), нарушения приватности (7,8%) и попытки пользователей выдать себя за другую личность (1,3%).

Кроме того, в третьем квартале 2023 года модераторы TikTok восстановили более 7 миллионов ранее удаленных видео после проведения проверок.


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