Американские ученые предупредили о повышенном риске заражения COVID-19 при алкоголизме
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Как сообщает издание American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology, люди, которым присуща алкогольная зависимость, обладают повышенной степенью риска заражения вирусом SARS-CoV-2.
В ходе исследования, проведенного представителями высшей медицинской школы Университета Эмори, было установлено, что алкогольная зависимость усиливает восприимчивость клеток дыхательных путей к коронавирусу, что значительно повышает вероятность инфицирования.
Кроме того, бронхиальные клетки тех, кто злоупотребляет алкоголем, в ходе эксперимента продемонстрировали барьерную дисфункцию, то четко демонстрирует неспособность защитных мембран обеспечить высокую степень защиты клеток от воздействия патогенов.
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