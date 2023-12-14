Американские ученые предупредили о повышенном риске заражения COVID-19 при алкоголизме

Как сообщает издание American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology, люди, которым присуща алкогольная зависимость, обладают повышенной степенью риска заражения вирусом SARS-CoV-2.

В ходе исследования, проведенного представителями высшей медицинской школы Университета Эмори, было установлено, что алкогольная зависимость усиливает восприимчивость клеток дыхательных путей к коронавирусу, что значительно повышает вероятность инфицирования.

Кроме того, бронхиальные клетки тех, кто злоупотребляет алкоголем, в ходе эксперимента продемонстрировали барьерную дисфункцию, то четко демонстрирует неспособность защитных мембран обеспечить высокую степень защиты клеток от воздействия патогенов.