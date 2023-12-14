Как сделать необычный новогодний маникюр: дизайны, которые не банальные, но и не безвкусные

Накануне Нового года многие женщины задумываются о праздничном маникюре. Им хочется выбрать в этот день особенный дизайн ногтей. Но грань между креативным нейл-артом и безвкусицей очень тонка. Поэтому важно соблюдать баланс между оригинальностью и элегантностью. Мы приведем не банальные, но и не безвкусные дизайны новогоднего маникюра.

Пудрово-голубой

Обычно для новогоднего маникюра выбирают темные или металлизированные варианты синего цвета. Если вы хотите выглядеть более нестандартно, то отдавайте предпочтение пудрово-голубому цвету. Это нежный и приятный оттенок синего, который радует глаз.

Чтобы ваш пудрово-голубой маникюр выглядел празднично, добавьте блестящие элементы и нейл-арт в виде снежинок. Создайте несколько акцентных ногтей в стиле френч.

Снежинки и нюдовый френч

Вы можете создать французский маникюр с нюдовой основой и прозрачными мерцающими кончиками. Добавьте рисунок в виде снежинок белого и серебристого цвета. Такой маникюр выглядит минималистично, но нарядно.

Хромированные “колпаки Санта-Клауса”

Хромированный маникюр был в тренде весь год. Вы можете использовать его и в Новый год.

Создайте френч на нюдовой основе с кончиками, напоминающими колпак Санта-Клауса. Используйте для них металлизированный красный лак и матовый белый. Создайте абстрактный рисунок, а не четкое изображение. Такой дизайн выглядит небанально.

Минималистичный дизайн с блестками

Этот маникюр подойдет любительницам минималистичного и элегантного дизайна. Используйте для фона нюдовый, светло-розовый или телесный лак. Украсьте кончики тонкой блестящей полоской серебристого цвета. Добавьте дугообразную линию такого же оттенка у основания ногтя.

Если вы делаете этот маникюр самостоятельно, то используйте для создания серебристых линий очень тонкую кисточку. Такой нейл-арт идеально подходит для коротких ногтей.

Хромированный с зимними узорами

Вы можете сделать праздничный маникюр, используя хромированный лак. Чтобы он не выглядел банально, выбирайте нестандартный цвет, например, оттенки розового золота. Завершите нейл-арт рисунком в виде белых снежинок. Они будут красиво выделяться на металлизированном фоне.

Темно-зеленый с мерцающей полоской

Зеленый цвет подходит для любого сезона. Вы можете адаптировать его к новогоднему празднику, если выберете глубокий хвойный оттенок. Чтобы придать маникюру торжественный вид, добавьте тонкую вертикальную полоску серебристого цвета. Располагайте ее не по центру, а ближе к боковой части ногтевой пластины.

С растительным дизайном

Если вы любите зеленый цвет, но не хотите делать однотонный маникюр, то используйте этот тон для создания дизайна. Создайте основу нюдового или телесного цвета. Нарисуйте на ней зеленую еловую ветку. Добавьте крошечные белые точки и серебристые прожилки, чтобы придать образу праздничную атмосферу.

Черный с омбре

Черный цвет многим кажется мрачным. Однако его можно использовать для создания новогоднего маникюра. Скомбинируйте однотонные черные ногти с френчем в стиле омбре. Добавьте традиционные праздничные украшения, такие как рисунок в виде белых снежинок и стразы. У вас получится роскошный и оригинальный дизайн.

В горошек

Покройте ногти нюдовым прозрачным лаком. Добавьте разноцветный декор круглой формы. Располагайте горошины таким образом, чтобы создать эффект омбре. Их плотность должна увеличиваться по направлению к кончикам.

Вы можете создать такой дизайн самостоятельно с помощью аппликаций или использовать специальный прозрачный лак с разноцветными кусочками слюды.

В стиле “барбикор”

Стиль “барбикор” был популярен в течение всего 2023 года. Поэтому в праздник стоит отдать дань этому тренду. Выберите в качестве основы ярко-розовый цвет. Добавьте диагональные белые полоски, рисунок в виде снежинок и немного блесток.