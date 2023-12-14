С джинсами или длинной вечерней юбкой и сапогами на каблуке: как носить и с чем сочетать свитер и рубашку с воротником

Классический образ, который никогда не выходит из моды, может быть элегантным или повседневным, в зависимости от того, как его носить. Вы можете экспериментировать с разными сочетаниями, чтобы найти свой собственный стиль. Расскажем, как носить свитер и рубашку с воротником – идеальную комбинацию, подходящую для разных ситуаций.

Рубашка поверх свитера

Вариант, который может показаться довольно оригинальным, невероятно стильный. Чтобы создать такой образ, обратите внимание на свитер с высоким воротом, который будет закрывать шею. Затем наденьте поверх него рубашку, заправив ее в брюки или оставив навыпуск. Чтобы добавить непринужденному луку немного остроты, расстегните несколько пуговиц.

Важно, чтобы свитер был достаточно тонким, чтобы не скрывать форму рубашки.

Жилет-свитер и рубашка

Жилеты-свитера – еще один модный тренд этой зимы. Выберите приталенную вещь или свободного кроя и наденьте ее поверх классической рубашки, которую лучше не заправлять в брюки или юбку.

Рубашка под свитер с юбкой

Юбка любой длины и фасона с рубашкой и теплым джемпером – еще один отличный вариант, который поможет вам выглядеть невероятно женственно. Вы можете выбрать свитер любого стиля, но важно, чтобы он не был достаточно длинным и не закрывал бедра.

А для выхода в свет примерьте длинную вечернюю юбку с сапогами на каблуке, чтобы создать элегантный лук.

Рубашка в тон свитеру

Одежда в одной цветовой гамме создает ощущение гармонии и целостности образа. Она также визуально удлиняет силуэт и делает фигуру более стройной. Выберите цвет, который вам действительно нравится и идет: он будет основным для вашего наряда. Затем подберите свитер и рубашку с воротником разных оттенков любимого цвета. Вот и все, вы готовы к выходу!

Рекомендации стилистов

Вот несколько советов по выбору свитера и рубашки с воротником, которые помогут найти индивидуальный стиль:

Выбирайте вещи, которые хорошо сочетаются друг с другом. Например, если вы хотите создать повседневный образ, выбирайте свитер и рубашку из хлопка или трикотажа, а для вечернего выхода остановитесь на одежде из качественной шерсти или кашемира. Учитывайте форму своего тела при выборе свитера и рубашки. Например, если у вас широкие плечи, выбирайте пуловер с V-образным вырезом, чтобы визуально сбалансировать пропорции. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте разные стили, чтобы найти то, что вам больше всего подходит. Например, сочетайте свитер и рубашку с любимыми джинсами, добавив к расслабленному образу удобные ботильоны.

С помощью наших советов вы узнали, с чем сочетать свитер и рубашку с воротником. И теперь сможете создать стильный и актуальный образ, который будет нравиться не только вам, но и окружающим.