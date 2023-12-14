 

Ученые установили связь между сокращением калорий и продолжительностью жизни

14.12.2023, 1:25, Разное
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Как сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, в ходе эксперимента, проведенного учеными Университета Коннектикута, было установлено, что снижение калорийности рациона плодовых мушек способствует увеличению продолжительности жизни как молодых, так и старых особей.

В рамках исследования мушек держали на высококалорийной диете, имитирующей нездоровое питание человека, что привело к развитию ожирения и сахарному диабету, а затем количество калорий сократили в два раза. Было установлено, что молодые дрозофилы, придерживавшиеся здоровой диеты в течение 20 дней, значительно увеличили продолжительность жизни, практически приблизившись к показателям особей, придерживавшихся подобного питания с рождения.

Кроме того, переход на низкокалорийную диету способствовал продлению жизни старых мушек, отличавшихся плохим здоровьем. Ученые предполагают, что подобные механизмы характерны и для людей.      


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