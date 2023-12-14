 

Обозначено полезное свойство чернослива для женского здоровья

14.12.2023, 1:25, Разное
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Как сообщает издание The Journal of Nutrition, включение в рацион чернослива может, за счет снижения определенных маркеров воспаления, облегчить последствия потери костной массы у женщин в период постменопаузы.

В ходе исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет штата Пенсильвания, представители первой группы ежедневно употребляли по 50 граммов чернослива, в то время как вторая группа получала его в два раза больше, а третья выступала в качестве контрольной. Было установлено, что регулярное употребление чернослива в диапазоне от 50 до 100 граммов привело к снижению секреции вызывающих воспаление белковых молекул цитокинов, к которым относятся IL-1β, IL-6 и IL-8 (интерлейкин) и TNF-α, также называемый фактором некроза опухолей, в крови участниц первой и второй групп.

Подобные изменения, как уточнили ученые, активируют сигнальные пути, отвечающие за сокращение потери костной массы.     


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