Обозначено полезное свойство чернослива для женского здоровья

Как сообщает издание The Journal of Nutrition, включение в рацион чернослива может, за счет снижения определенных маркеров воспаления, облегчить последствия потери костной массы у женщин в период постменопаузы.

В ходе исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет штата Пенсильвания, представители первой группы ежедневно употребляли по 50 граммов чернослива, в то время как вторая группа получала его в два раза больше, а третья выступала в качестве контрольной. Было установлено, что регулярное употребление чернослива в диапазоне от 50 до 100 граммов привело к снижению секреции вызывающих воспаление белковых молекул цитокинов, к которым относятся IL-1β, IL-6 и IL-8 (интерлейкин) и TNF-α, также называемый фактором некроза опухолей, в крови участниц первой и второй групп.

Подобные изменения, как уточнили ученые, активируют сигнальные пути, отвечающие за сокращение потери костной массы.