 

Установлена связь между курением и деменцией

13.12.2023, 23:05, Разное
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Как сообщает издание Biological Psychiatry: Global Open Science, курение может провоцировать уменьшение объема головного мозга, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими медицинскую школу при Вашингтонском университете.

Было установлено, что чем больше сигарет выкуривается в течение дня, тем сильнее уменьшается мозг в объеме, что, как подчеркнули ученые, является четким признаком биологического старения и провоцирует развитие деменции.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что подобные изменения носят необратимый характер, подчеркнув: «Вы не можете исправить уже нанесенный ущерб, но можете избежать причинения дальнейшего ущерба».


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