Ногти кинцуги – новинка зимы: особенности модного нейл-арта

Кинцуги – это японская техника восстановления керамических изделий. Она заключается в том, что на трещины и сколы наносится лак, смешанный с золотым порошком. Это создает оригинальный блестящий рисунок. Вы можете воспроизвести подобный эффект на своих ногтях. Маникюр кинцуги стал новинкой наступившей зимы. Мы расскажем об особенностях модного нейл-арта.

Ногти кинцуги: что это такое

Существует два варианта маникюра кинцуги. Вы можете посмотреть на этот нейл-арт с разных точек зрения.

В первом случае на ногти наносится основа. Затем с помощью блестящего золотистого лака или маникюрного сусального золота создаются полоски, напоминающие естественные трещины на керамической плитке.

Во втором случае выполняется реставрация потрескавшегося, сколотого или облезающего лака. Проблемные участки подкрашивают сусальным золотом или металлизированным золотистым лаком.

Для нейл-арта в стиле кинцуги можно использовать не только золотой цвет. Вы можете создавать блестящие линии серебристых, медных или бронзовых оттенков.

Как сделать маникюр кинцуги дома

Сложные виды маникюра кинцуги лучше делать в салоне. Однако не все специалисты по нейл-арту хорошо владеют этой новой техникой. В таких случаях вы можете попросить мастера сделать мраморный маникюр с хромированными линиями. Он имеет схожий эффект.

Простые идеи маникюра кинцуги вы можете воссоздать дома. Для первых опытов выберите лак черного или темно-зеленого цвета. Вам понадобится тонкая кисточка для нейл-арта, золотой, серебристый, медный или бронзовый металлизированный лак, а также глянцевое или матовое топовое покрытие.

Нанесите на ногти лак для создания фона. Подождите, пока он подсохнет. Затем окуните тонкую кисточку для нейл-арта в металлизированный лак. Создайте на поверхности ногтей неровные линии, напоминающие трещинки на керамике. Когда рисунок высохнет, нанесите глянцевое или матовое топовое покрытие.

В дальнейшем вы можете экспериментировать с цветами основы, формой блестящих линий, а также совмещать лаки разных тонов.

Далее мы приведем несколько модных вариантов нейл-арта с эффектом кинцуги.

Синий

Синяя основа идеально подходит для маникюра кинцуги. Этот цвет прекрасно сочетается с блестящими золотыми, серебряными, медными и бронзовым линиями. Если вы хотите получить нежный маникюр, то выбирайте более светлые тона для основы. Если вы желаете получить большую глубину цвета, то отдавайте предпочтение темно-синему фону.

Нюдовый

Если вам нравится минималистичный маникюр, то создайте небольшое количество блестящих линий на нюдовом фоне. Золотые “трещины” украсят нейтральную основу и придадут дизайну больше уникальности.

С многоцветной основой

Разбитая керамическая посуда может включать в себя разные оттенки. Ваш маникюр в стиле кинцуги тоже может быть разноцветным. Например, вы можете скомбинировать белый и синий цвет, а затем разграничить их неровными золотистыми линиями. Такой дизайн красиво смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях.

Четкие линии на нейтральной основе

Вы можете использовать нейтральную основу и создать на ней выпуклые и четкие золотые или бронзовые линии. У вас получится элегантный и эффектный образ. Такой маникюр гармонично сочетается с массивными золотыми украшениями.

С сине-белым рисунком

Этот маникюр достаточно сложен, поэтому его лучше выполнять в салоне. Попросите мастера создать на ногтях сине-белый дизайн, похожий на классический рисунок на фарфоре, а затем дополнить его золотыми или серебряными линиями. Такой нейл-арт выглядит эффектно и нарядно.

Серый или голубой

Используйте серую или голубую основу с перламутровым эффектом. Дополните ее выпуклыми и толстыми блестящими линиями, напоминающими ветви дерева. Вы можете обвести рисунок очень тонким черным контуром.

Абстрактный

Вы можете попробовать ногти кинцуги в более абстрактном варианте. Выберите для основы лак вашего любимого цвета, и создайте не четкие, а расплывчатые золотые “трещины”. Этот вариант подойдет тем, кто испытывает затруднения с рисованием четких линий.

Изумрудно-зеленый

Изумрудно-зеленый маникюр красив сам по себе. Но он будет выглядеть еще привлекательнее, если вы дополните его золотыми “трещинами”. Это создаст глубокий и смелый контраст.

Розовый

Если нюдовые оттенки кажутся вам слишком блеклыми, но вы все же предпочитаете сдержанные тона, то выбирайте светло-розовый маникюр кинцуги. Этот цвет отлично сочетается с золотом. Вы получите утонченный и изысканный нейл-арт.