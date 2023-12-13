Мнение: Яйца дороже 100 рублей, рост спроса на шоколад и разрешение наружной рекламы вина

1. В России сейчас относительно высокие цены на куру и на яйца. Или, точнее, вполне умеренные цены, но выше, чем могли бы быть (ссылка):



За последнее время цены на куриные яйца в России резко выросли. <…>

Только с начала 2023 года стоимость десятка куриных яиц на российском рынке увеличилась на 36,63 процента, а за ноябрь поднялась на 15 процентов. При этом подобная динамика наблюдается в стране не первый месяц. Так, в октябре куриные яйца подорожали в среднем по стране на 23,9 процента в годовом выражении. Розничные цены теперь колеблются от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях стоимость продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) достигает и вовсе 164-170 рублей.

В свою очередь, в Генеральной прокуратуре заявили о еще большем подорожании куриных яиц. В ведомстве проинформировали об увеличении средней розничной стоимости подобной продукции в России более чем на 40 процентов с начала 2023 года. <…>

Руководитель центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев связал резкий рост цен на куриные яйца в России с рядом факторов. В число ключевых причин подобной динамики эксперт включил ослабление курса рубля к доллару, в результате которого увеличилась стоимость различных медикаментов и оборудования для производства яиц, а также распространение птичьего гриппа, на фоне которого снизились объемы предложения. При этом спрос на эту продукцию в стране за последнее время, напротив, увеличился. <…>

Доктор экономических наук Леонид Холод связал удорожание яиц с подорожанием мяса птицы и свинины. По его словам, рост цен на эти виды мясной продукции привел к снижению спроса на них и дополнительному интересу граждан к куриным яйцам. На фоне же ограниченного предложения производителям и крупным розничным продуктовым сетям стало труднее удовлетворить растущий спрос со стороны населения, что в итоге и привело к росту наценок. <…>

В начале декабря в ФАС также предложили крупным торговым сетям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5 процентов до марта 2024 года.

Объективных рыночных причин для роста цен на яйца нет. В «рост стоимости медикаментов и оборудования» я не верю, не такая уж там большая доля в себестоимости, чтобы поднимать розничную цену на 30 процентов. При этом скоро выборы, а власти очень не любят, когда перед выборами растут цены на базовые продукты, причём на продукты, цену которых удобно считать. Поэтому я не удивлюсь, если власти будут внимательно проверять не только торговые сети, но и птичников на предмет корпоративного сговора, как это было уже в прошлые годы, когда внезапно росли цены на аналогичную еду.

2. Россияне стали потреблять гораздо больше сладкой еды, вместо более здоровой и диетической (ссылка):



В 2023 году россияне стали больше покупать шоколада. Об этом говорится в результатах исследования В2В-маркетплейса продуктов питания «на_полке», с которыми ознакомились «Известиям» 9 декабря.

Уточняется, что спрос на кондитерские изделия обычно падает с конца весны и до осени. Однако с мая по август 2023 года было куплено 79% от суммы проданных «на полке» шоколадных плиток и батончиков за тот же период 2021 и 2022 годов вместе взятых.

При этом эксперты отметили, что спрос на шоколадные плитки за лето 2023 года вырос на 65% по сравнению с 2022-м. Говоря о шоколадных батончиках, они обратили внимание, что спрос за лето этого года увеличился на 25% в сравнении с предыдущим годом и почти в два раза по сравнению с летом 2021-го.

Хорошо это или плохо, я не знаю. С одной стороны, здоровый образ жизни надо блюсти. С другой стороны, шоколад не только вреден, но и полезен, особенно наш, отечественный, которым преимущественно и забиты полки магазинов. Как знать, если бы жители России не имели свободного доступа к качественному шоколаду, может быть, они снимали бы стресс водкой. А если выбирать, то, согласитесь, уж лучше тогда шоколад.

3. В Госдуме предлагают сделать исключение из запрета на наружную рекламу алкоголя (ссылка):

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий наружную рекламу российского вина, сообщает ТАСС.

Согласно идее депутатов, выступивших с соответствующим предложением, такая реклама, размещаемая на крышах, стенах и иных конструктивных элементах зданий, а также вне их и вдоль автодорог сможет появиться только в тех регионах, где вино было произведено. В ней будет содержаться информация об имеющихся видах винодельческой продукции и винограде, использованном для производства. При этом будут исключены конкретные торговые марки вина и изображения бутылок.

Законопроект внесли в Госдуму в конце ноября. «Виноградари настаивают, что это поможет рассказать об особенностях территорий и терруаров, привлечь туристов, показать, что отечественные вина — это высококачественный продукт»», — пояснял зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов. Среди виноградо-винодельческих зон России он перечислил Дагестан, Долину Дона, Долину Терека, Крым, Кубань, Северную Осетию — Аланию, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Адыгею.

Полагаю, идея хорошая. Реклама вина рядом с виноградниками — вполне логичное исключение из закона.