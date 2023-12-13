 

Из романа «Отцы и дети» уберут высказывания, несовместимые с семейными ценностями

13.12.2023, 19:33, Разное
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В министерстве просвещения объяснили необходимость редактуры и переиздания романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» очисткой его от высказываний, которые ставят под сомнения традиционные семейные ценности.

Чтобы речи персонажей классической литературы не смущали юные умы, главный герой романа Базаров в новой редакции станет глухонемым.

Из текста будут убраны все случаи неуважительного отношения к старшему поколению, споров с родственниками и высказывания идей, несовместимых с русским культурным кодом. После внесения всех необходимых изменений «Отцы и дети» станут повестью, говорит глава редакционной коллегии, доктор литературоведения Антон Яковлев.

В свою очередь в Минпросвещения уверены, что школьники только обрадуются сокращению объёма этого произведения почти в 3 раза, равно как и выделяемых на него учебных часов. Главной мыслью нового издания должен стать не конфликт отцов и детей, а необходимость преодоления противоречий между поколениями во имя семейной гармонии.

– Конечно, то, что наговорил Базаров, в наши дни бы потянуло на статью, – говорит Яковлев. – При Сталине Тургенева не издавали как раз из-за этой крамолы в отношении семьи. Это уже при перестройке к нам в страну потащили эту писанину… К сожалению, полностью исключить её из учебной программы пока нельзя, но скорректировать – это мы можем, это мы умеем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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