Мнение: Аборты в мире, сервис виртуальных девушек и ёлочные игрушки в Берлине
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1. Блогер Genby комментирует график числа абортов по странам мира. СССР и Россия показаны на картинке красным цветом (ссылка):
Были времена, когда в СССР делали 80% мировых абортов, а до ВОВ СССР был единственной страной в мире где [официально делали аборты]. После к СССР присоединилась Япония. С 1957 аборты для себя открыли Испания и Италия, а с 1962 Китай. Отобрав у СССР лидерство, Китай ныне уступил это достижение Индии.
Перевод аннотации к картинке.
1) Индия
2) Китай
3) СССР
4) Россия
5) Остальные пост-СССР
6) Восточная Европа (бывшие социалисты)
7) Ближний Восток
8) Африка
9) Латинская Америка
10) Вся остальная Азия
11) Япония
12) Австралия – Океания
13) Южная Европа
14) Западная Европа
15) Северная Америка (Мексика – Канада)
16) США
Смиренно напомню, что в 1917 в России было примерно 7 детей на семью. Ленин и Сталин поставили своего рода рекорд — за 35 лет они снизили число рождений с 7 до 3 на семью. Дальше удовлетворительная рождаемость осталась только в нацреспубликах, а РСФСР начала постепенно вымирать уже в 1966: рождаемость упала ниже уровня воспроизводства.
2. Блогер Алексей Антонов пишет (ссылка):
А теперь, к реальным проблемам. Посмотрите короткий репортаж от CNN про набирающий обороты сервис «виртуальных девушек», которые общаются с тобой голосом при помощи AI. Изучают тебя, запоминают, что тебе нравится, твои особенности. Выстраивают с тобой диалог так, чтобы тебе было максимально интересно. И всего лишь за $9.99 в месяц еще и эротические фотографии будут тебе прислать. Чтобы по-максимуму тебя удовлетворить.
Некоторые уже открыто признаются, что виртуальная женщина – это лучшее, что с ними в жизни случалось (Business Insider).
Вот с этим вот и предстоит бороться <…>. И это вам не Шарлот и не Моргенштерн. Русская версия такой штуки просто вырубит <…> всех школьников из реальной жизни. Реальная жизнь будет тупо не нужна.
Женщины не нужны.
Дети тоже.
Ничего не надо.
Порнография удовлетворяет мальчиков доширак-сексом.
Скоро ИИ будет удовлетворять их доширак-эмоциями и поддержкой (вместо претензий от реальных женщин, с которыми «сложно»).
А когда ИИ сможет прямо на смартфоне делать генеративное порно (с нужным сюжетом и лицом), то всё — это конец. Осталось не долго.
Нищепанк шагает по планете.
И никто к этому не готов.
И родители не готовы не только в плане воспитания детей (вообще 0%), но и даже сами они, скорее всего, будут на такое активно подсаживаться.
Как тут не вспомнить Валерию Ильиничну? «Секс – это занятие не слишком увлекательное. Это скучно: я читала». Когда люди становятся рациональными и живут простой потребительской логикой, им не нужна ни семья, ни дети, ни даже отношения. Можно сэкономить на супружеской жизни, удовлетворив социальные потребности за 999 рублей в месяц, по подписке? Многие не найдут ни одной рациональной причины, чтобы не сэкономить.
3. Их нравы. Две новости из современной Германии (ссылка 1, ссылка 2):
Вот что пишет немецкое издание Bild:
Руководство детского сада Kita Mobi в Гамбурге решило оставить своих воспитанников без рождественской ёлки, чтобы не оскорблять чувства «нехристиан». Владелец магазина растений Флориан Шредер ночью привёз детям нарядную ёлку и установил прямо перед входом. Под деревом он положил подарки.
“Думаю, дети имеют право на рождественскую елку. В наших глазах рождественская ёлка символизирует тепло и общность во времена созерцания” — объяснил изданию предприниматель.
Руководство детского сада не оценило жест Флориана. Ёлку оперативно убрали, на предпринимателя написали заявление о незаконном проникновении на территорию, а подарки передали в полицию.”
Торговый дом в Берлине украсил новогодние елки на своих витринах разноцветными пенисами. Об этом пишет немецкий портал B.Z. Die Stimme Berlin.
ТЦ на центральной улице города Фридрихштрассе принадлежит сети французских гипермаркетов Galeries Lafayette. В рамках кампании по привлечению туристов в Бутан руководство решило нарядить рождественские елки игрушками в виде традиционного символа этой азиатской страны. Узнать больше о туризме в королевстве можно, просканировав QR-код на витрине.
Фаллос в Бутане олицетворяет удачу, защиту и плодородие. Согласно легенде, благодаря половому члену местный святой Друкпа Кюнле смог одолеть злых демонов. Некоторые европейцы сочли украшение необычным, но связи между детородным органом и Рождеством не нашли. При этом жалоб от посетителей не поступало, отмечают представители магазина.
Источник: Место для дискуссий
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