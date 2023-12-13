Мнение: Аборты в мире, сервис виртуальных девушек и ёлочные игрушки в Берлине

1. Блогер Genby комментирует график числа абортов по странам мира. СССР и Россия показаны на картинке красным цветом (ссылка):



Были времена, когда в СССР делали 80% мировых абортов, а до ВОВ СССР был единственной страной в мире где [официально делали аборты]. После к СССР присоединилась Япония. С 1957 аборты для себя открыли Испания и Италия, а с 1962 Китай. Отобрав у СССР лидерство, Китай ныне уступил это достижение Индии.

Перевод аннотации к картинке.

1) Индия

2) Китай

3) СССР

4) Россия

5) Остальные пост-СССР

6) Восточная Европа (бывшие социалисты)

7) Ближний Восток

8) Африка

9) Латинская Америка

10) Вся остальная Азия

11) Япония

12) Австралия – Океания

13) Южная Европа

14) Западная Европа

15) Северная Америка (Мексика – Канада)

16) США

Смиренно напомню, что в 1917 в России было примерно 7 детей на семью. Ленин и Сталин поставили своего рода рекорд — за 35 лет они снизили число рождений с 7 до 3 на семью. Дальше удовлетворительная рождаемость осталась только в нацреспубликах, а РСФСР начала постепенно вымирать уже в 1966: рождаемость упала ниже уровня воспроизводства.

2. Блогер Алексей Антонов пишет (ссылка):



А теперь, к реальным проблемам. Посмотрите короткий репортаж от CNN про набирающий обороты сервис «виртуальных девушек», которые общаются с тобой голосом при помощи AI. Изучают тебя, запоминают, что тебе нравится, твои особенности. Выстраивают с тобой диалог так, чтобы тебе было максимально интересно. И всего лишь за $9.99 в месяц еще и эротические фотографии будут тебе прислать. Чтобы по-максимуму тебя удовлетворить.

Некоторые уже открыто признаются, что виртуальная женщина – это лучшее, что с ними в жизни случалось (Business Insider).

Вот с этим вот и предстоит бороться <…>. И это вам не Шарлот и не Моргенштерн. Русская версия такой штуки просто вырубит <…> всех школьников из реальной жизни. Реальная жизнь будет тупо не нужна.

Женщины не нужны.

Дети тоже.

Ничего не надо.

Порнография удовлетворяет мальчиков доширак-сексом.

Скоро ИИ будет удовлетворять их доширак-эмоциями и поддержкой (вместо претензий от реальных женщин, с которыми «сложно»).

А когда ИИ сможет прямо на смартфоне делать генеративное порно (с нужным сюжетом и лицом), то всё — это конец. Осталось не долго.

Нищепанк шагает по планете.

И никто к этому не готов.

И родители не готовы не только в плане воспитания детей (вообще 0%), но и даже сами они, скорее всего, будут на такое активно подсаживаться.

Как тут не вспомнить Валерию Ильиничну? «Секс – это занятие не слишком увлекательное. Это скучно: я читала». Когда люди становятся рациональными и живут простой потребительской логикой, им не нужна ни семья, ни дети, ни даже отношения. Можно сэкономить на супружеской жизни, удовлетворив социальные потребности за 999 рублей в месяц, по подписке? Многие не найдут ни одной рациональной причины, чтобы не сэкономить.

3. Их нравы. Две новости из современной Германии (ссылка 1, ссылка 2):

Вот что пишет немецкое издание Bild:

Руководство детского сада Kita Mobi в Гамбурге решило оставить своих воспитанников без рождественской ёлки, чтобы не оскорблять чувства «нехристиан». Владелец магазина растений Флориан Шредер ночью привёз детям нарядную ёлку и установил прямо перед входом. Под деревом он положил подарки.

“Думаю, дети имеют право на рождественскую елку. В наших глазах рождественская ёлка символизирует тепло и общность во времена созерцания” — объяснил изданию предприниматель.

Руководство детского сада не оценило жест Флориана. Ёлку оперативно убрали, на предпринимателя написали заявление о незаконном проникновении на территорию, а подарки передали в полицию.”

Торговый дом в Берлине украсил новогодние елки на своих витринах разноцветными пенисами. Об этом пишет немецкий портал B.Z. Die Stimme Berlin.

ТЦ на центральной улице города Фридрихштрассе принадлежит сети французских гипермаркетов Galeries Lafayette. В рамках кампании по привлечению туристов в Бутан руководство решило нарядить рождественские елки игрушками в виде традиционного символа этой азиатской страны. Узнать больше о туризме в королевстве можно, просканировав QR-код на витрине.

Фаллос в Бутане олицетворяет удачу, защиту и плодородие. Согласно легенде, благодаря половому члену местный святой Друкпа Кюнле смог одолеть злых демонов. Некоторые европейцы сочли украшение необычным, но связи между детородным органом и Рождеством не нашли. При этом жалоб от посетителей не поступало, отмечают представители магазина.