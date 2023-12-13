Мнение: Памяти Фалькао

Очень печальное известие: умер жжист Фалькао, он же математик Виктор Губа. Мы с ним были хорошо знакомы по клубу Real Life Галковского в тихие и вегетарианские нулевые годы, встречались, когда он приезжал в Москву, в последнее время как-то потерялись… И вот передали, что он умер. Всего-навсего в 61 год, по нынешним временам это еще даже не пенсионный возраст… Ужас.

Он закончил мехмат МГУ, а потом распределился в Вологодский университет, где и проработал до смерти. И в общении он был такой настоящий математик, “рассеянный профессор”, человек не от мира сего. Очень обаятельный, и, видно было, ненавидящий любые конфликты. Его коллеги сейчас пишут, что при всей его как бы “провинциальности” в мире математики у него было Имя, его работы знали, его цитировали.

Жалко! Помню, мне он говорил, что я “непременно напишу бестселлер”. Я всё думал, что успею… Но вот, если и напишу – Фалькао уже об этом не узнает. Грустная штука жизнь – она кончается.