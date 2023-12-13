 

Netflix: за шесть месяцев 2023 года платформа набрала 100 млрд часов просмотров

13.12.2023, 18:08, Разное
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Netflix впервые опубликовал детальную информацию о просмотрах своих тысяч шоу и фильмов за первое полугодие 2023 года. Данный отчет был представлен на официальном сайте компании.

Согласно этим данным, с января по июнь зрители Netflix провели более 100 миллиардов часов, что эквивалентно почти 11,5 миллионам лет, за просмотром фильмов и сериалов.

В рейтинг вошли 18 тысяч наименований, каждое из которых собрало более 50 тысяч часов просмотра от пользователей.

Сериал “Ночной агент” стал лидером по просмотрам на платформе за этот период, набрав более 812 миллионов часов просмотра по всему миру. Также популярностью пользовались такие известные шоу, как “Уэнсдей”, “Ты” и “Бриджертоны”.

Компания отметила, что на платформе были востребованы неанглоязычные сериалы и фильмы, которые составили около 30% от всего просмотренного контента за полгода, причем шоу на корейском и испанском языках пользовались наибольшей популярностью.


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