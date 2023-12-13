Власти Калифорнии недоумевают из-за рекордного оттока капитала после введения налога на наследство в размере 110%

Американский штат Калифорния затребовал финансовую помощь у федеральных властей и других штатов после того как столкнулся с рекордным оттоком капитала и как следствие – прекращением налоговых поступлением в бюджет.

Не менее 60% крупных предприятий, работавших в Калифорнии, либо уже перевели свои активы из штата, либо начали этот процесс.

Последней каплей для бизнеса, как утверждают эксперты, стало введение налога на наследство в размере 110%. Он устанавливает следующее требование: если сумма активов и ценностей, передающихся по наследству, превышает 100 тысяч долларов, они должны быть переданы штату на социальные расходы в полном объёме в течение 6 месяцев, а ещё в течение 2 лет наследник должен выплатить штату 10% от суммы наследства в качестве «налога на привилегированность».

Сейчас юристы изучают, возможно ли принять ещё один закон штата, который запретил бы выводить капиталы. В штабе губернатора утверждают, что никто не мог предсказать такие тяжёлые последствия. Более того, сторонники реформ уверены, что попытки сохранить наследство в распоряжении семьи (в том числе путём перерегистрации бизнеса в других частях США) должны приравниваться к хищению общественной собственности и строжайше преследоваться правоохранительными органами, не говоря уже о вывозе работающих производств.

– Всё, что у нас сейчас происходит – следствие ситуации, когда средства производства находятся в частных руках, – говорит заместитель губернатора Калифорнии по вопросам социальных реформ Рахиль Лопес. – Мы должны защитить само существование рабочего класса и будущее для бедных детей. При капитализме эти люди просто обречены.

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