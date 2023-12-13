Dexerto: OnlyFans-модель за день получила $3500, украшая чужие елки топлес

OnlyFans-модель по имени Sinceres Sammi придумала оригинальный способ заработка в преддверии Нового Года, который приносит ей неплохие деньги. Эту необычную услугу она предоставляет в США, причем пользователи узнали о ней благодаря активности на TikTok, где она делится своими приключениями.

Ранее Sinceres Sammi работала в компании, специализировавшейся на эротической уборке. Она предоставляла услуги по чистке квартир и домов в соблазнительных костюмах горничных.

Опыт работы в этой необычной сфере вдохновил OnlyFans-модель на создание своего бизнеса. Теперь она приходит украшать чужие новогодние елки без верхней одежды.

“Я думала, что эта идея заинтересует всего нескольких людей, так как к Новому Году многие уже украсили свои елки. Но за один день у меня поступило более 30 заказов”, – пояснила она в одном из своих TikTok-видео.

За каждый час работы жительница получает $300, плюс чаевые. Однажды она заработала целых $3500 за день, что эквивалентно более чем 300 тысячам рублей. К тому же, Sinceres Sammi отметила, что 30% своей выручки она отдаёт своему телохранителю.