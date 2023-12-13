Скандалы: Миссия выполнима

Тома Круза заподозрили в романе с дочерью российского политика

Тома Круза заподозрили в романе с дочерью депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной Хайровой, бывшей женой российского бизнесмена Дмитрия Цветкова. Об этом сообщает со ссылкой на своих инсайдеров издание Daily Mail.

61-летнего актёра и 36-летнюю светскую львицу заметили вместе на вечеринке украинской модели Алёны Авраменко в лондонском районе Мейфэр, и, по словам свидетелей, их отношения были явно романтическими. «Они были неразлучны, явно пара, — рассказал инсайдер Daily Mail, который был среди гостей этого «практически полностью российского» мероприятия. — Кажется, он был одержим ею».

Уточняется, что они танцевали вдвоём, после чего вместе уехали рано утром. «Круз был очень дружелюбен — его постоянно просили сфотографироваться, и он вежливо отказывался. В конце концов диджею пришлось сделать объявление на русском языке, что мистер Круз не хочет никаких фотографий», — сообщает инсайдер. Он добавляет, что «почти всю ночь актёр танцевал с Хайровой».

В 2021 году Эльсина Хайрова попала в заголовки британской прессы из-за громкого развода с Цветковым. Пара делила особняк стоимостью 22 млн фунтов стерлингов в поместье Вентворт в Суррее, а также дома в Лондоне стоимостью 18 млн фунтов стерлингов и другие активы.

Том Круз ранее признавался, что очень любит проводить время в Великобритании. У Хайровой, в свою очередь, есть британское гражданство, в Лондоне она живёт много лет после учёбы.

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Оригинал материала: “Spletnik.ru”