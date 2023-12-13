 

Valve предупреждает геймеров о потенциальных рисках вдыхания паров Steam Deck

13.12.2023, 14:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Игровая компания Valve обратила внимание на важный аспект использования их новой консоли Steam Deck. Пользователь Reddit с никнеймом Metapod100 поделился информацией, полученной от службы поддержки Valve, о необходимости избегать вдыхания воздуха, выходящего из вентиляционного отверстия Steam Deck.

На Reddit появилась активная дискуссия вокруг темы, в которой пользователи обменивались своими впечатлениями от аромата, идущего из консоли Steam Deck. Некоторые утверждали, что запах приятный, в то время как другие выясняли, является ли это явлением нормальным. Вскоре тема стала объектом местного юмора и мемами.

Пользователь Metapod100 обратился к службе поддержки Valve с вопросом о безопасности вдыхания выхлопа Steam Deck. Компания предостерегла его и других от этой практики, указав на возможные риски для здоровья.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Установлено, какие врачи назначают антибиотики чаще других

14.12 / Найдена древняя карта, подтверждающая, что Атлантида находилась на Урале

14.12 / TikTok за три месяца удалил рекордные 136 млн клипов за нарушение правил сервиса

14.12 / WSJ: Apple не позволит посторонним получить полный доступ к чужому iPhone

14.12 / Американские ученые предупредили о повышенном риске заражения COVID-19 при алкоголизме

14.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Главный враг на планете Земля

14.12 / Личное: “Купила спорткар и пошла инструктором в стрелковый клуб”

14.12 / В Австралии создали шапочку с ИИ, преобразовывающую мысли в текст

14.12 / Диетолог Червони рассказал о полезных свойствах груш

14.12 / В США испытали систему радиоэлектронной борьбы AOEW для ВМС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика