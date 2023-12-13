Valve предупреждает геймеров о потенциальных рисках вдыхания паров Steam Deck

Игровая компания Valve обратила внимание на важный аспект использования их новой консоли Steam Deck. Пользователь Reddit с никнеймом Metapod100 поделился информацией, полученной от службы поддержки Valve, о необходимости избегать вдыхания воздуха, выходящего из вентиляционного отверстия Steam Deck.

На Reddit появилась активная дискуссия вокруг темы, в которой пользователи обменивались своими впечатлениями от аромата, идущего из консоли Steam Deck. Некоторые утверждали, что запах приятный, в то время как другие выясняли, является ли это явлением нормальным. Вскоре тема стала объектом местного юмора и мемами.

Пользователь Metapod100 обратился к службе поддержки Valve с вопросом о безопасности вдыхания выхлопа Steam Deck. Компания предостерегла его и других от этой практики, указав на возможные риски для здоровья.