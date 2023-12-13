Украина потребовала созвать Совбез ООН для обсуждения «Слова пацана»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН для оценки влияния российского сериала «Слово пацана» на украинскую молодёжь.
– Мы квалифицируем этот сериал как ментальную ядерную бомбу и требуем, чтобы ведущие страны дали оценку деяниям России, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.
Председатель Совбеза ООН Сержиу Франса Данезе сначала счёл просьбу Украины шуткой – дипломат опубликовал в соцсети X пост о том, что «не поддался на очередную попытку пранкеров разыграть представителя Объединённых наций». В комментариях пользователи отправили ему несколько ссылок на официальные страницы украинского МИД и призвали связаться с Киевом.
– Позвонил представителю Украины, запрос оказался настоящим. Будет ли рассматриваться этот вопрос на Совбезе, сказать пока сложно, – ответил позже Данезе.
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