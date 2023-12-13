Украина потребовала созвать Совбез ООН для обсуждения «Слова пацана»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН для оценки влияния российского сериала «Слово пацана» на украинскую молодёжь.

– Мы квалифицируем этот сериал как ментальную ядерную бомбу и требуем, чтобы ведущие страны дали оценку деяниям России, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Председатель Совбеза ООН Сержиу Франса Данезе сначала счёл просьбу Украины шуткой – дипломат опубликовал в соцсети X пост о том, что «не поддался на очередную попытку пранкеров разыграть представителя Объединённых наций». В комментариях пользователи отправили ему несколько ссылок на официальные страницы украинского МИД и призвали связаться с Киевом.

– Позвонил представителю Украины, запрос оказался настоящим. Будет ли рассматриваться этот вопрос на Совбезе, сказать пока сложно, – ответил позже Данезе.

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