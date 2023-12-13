Мнение: О слухах из Кремля… Где и когда всё закончится?
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Кремлёвские или, если угодно, околокремлёвские слух запустили…
Ну, как — слух? Даже где-то слушок. Но — интересный. На такое они мастаки, надо отдать им должное.
Короче, отвечает на занимающий широкую общественность тревожный вопрос, «На чём сердце успокоится?», если вы поняли, о чём, бишь, я.
И пока большинство экспертов прогнозируют, что Кремль сейчас максимально заинтересован в тишине, а не в литаврах и барабанах, всё совсем по-другому.
Околокремлёвский политолог Сергей Марков поделился инсайдами со Старой площади. Теми, что ему позволили озвучить.
Среди главных — экс-премьер Швеции Карл Бильдт якобы рассказал, что в Дубае в кулуарах «климатического» саммита он пообщался с «интеллектуалами из сферы безопасности» России. И его неприятно поразило, что все его российские кулуарные собеседники были очень жёстко настроены: никаких переговоров с Киевом #сейчас. И вообще, там всё очень жёстко. Мол, СВО прекратится после того, как в состав России войдут Одесса и Харьков и будет договорённость, что правительство Украины в Киеве будет формально нейтральное и фактически пророссийское.
По шведу Бильдту, такова сейчас позиция Кремля.
Означает ли это, что всё ровно наоборот, и #Кремль готов к переговорам «в любой момент», как только их разрешат из Вашингтона и Лондона?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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