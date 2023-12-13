 

Ученые предупредили об опасности безалкогольного пива

13.12.2023, 5:05, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, безалкогольное пиво, в отличие от алкогольного, создает среду, способствующую выживанию и благоприятствующую дальнейшему росту патогенов.

В ходе многочисленных экспериментов удалось установить, что кишечная палочка и сальмонелла способны жить в безалкогольном пиве при температуре 14 градусов в течение достаточно продолжительного времени, в то время как даже минимальная степень алкоголя минимизирует риски их размножения.

Полученные результаты четко свидетельствуют о необходимости создания специальных условий для хранения безалкогольного пива и нанесения соответствующей информации на этикетку.      


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