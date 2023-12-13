Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка. Эпилог

ВС РФ сегодня продвинулись в северо-западной части города.

В руках ВСУ остались лишь несколько позиций на самых западных окраинах разрушенного города.

Контратаки 79-й бригады ВСУ не позволили выправить положение и остановить наступление ВС РФ.

Официального объявления МО РФ об освбождении Марьинки пока нет, но полагаю тут уже недолго осталось и в ближайшее время МО РФ порадует страну хорошей новостью.

Основные позиции ВСУ сейчас к востоку от Георигевки (окопы в посадках + некоторое кол-во бетонироованных сооружений).Контрлоль над Марьинкой позволит ВС РФ развить инициативу к северу и югу от города, что создаст дополнительные территориальные потери для ВСУ.

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