В США изобретен препарат, замедляющий процесс старения собак

Как сообщает издание TechInsider, американские ученые создали препарат, благодаря которому можно замедлить процесс старения собак.

В данном случае речь идет о лекарстве, предназначенном для собак крупных пород, причем серийное производство препарата может быть запущено уже в 2026 году. Стоит отметить, что продолжительность жизни таких собак, как золотистый ретривер и немецкий дог составляет всего 12 и 9 лет соответственно, в то время как представители такой породы, как чихуахуа, являющейся самой маленькой в мире, могут прожить в два раза дольше.

Специалисты отмечают, что столь короткую продолжительность жизни крупных пород следует рассматривать не как неизбежность, а как «генетически связанную болезнь, вызванную историческим искусственным отбором», в связи с чем она поддается целенаправленному лечению. Новый препарат способствует снижению степени концентрации гормона IGF-1, что позволяет продлить жизнь собак крупных пород и минимизировать риски появления заболеваний, относящихся к категории возрастных.