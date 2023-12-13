Установлена связь между микропластиком и раком кишечника

Как показали результаты исследования, проведенного российскими учеными, микропластик, содержащийся в морепродуктах, соли, меде, бутилированной и водопроводной воде оказывает негативное воздействие на здоровье человека и может спровоцировать воспаление в кишечнике.

Попадая в толстый кишечник, печень, легкие и селезенку, микропластик может привести к опухоли в легких, циррозу печени и раку кишечника, что уже подтвердили опыты на мышах.

Именно желудочно-кишечный тракт, подчеркивают ученые, является главной мишенью для микропластика, попадающего в организм человека преимущественно с едой и пищей, в связи с чем людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, следует минимизировать контакты с пластиковой посудой и чистящими средствами, содержащими частицы микропластика.