Установлена связь между жирной рыбой и развитием неалкогольной жировой болезни печени

Как показали результаты исследования, проведенного представителями китайского Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена, включение в рацион морепродуктов, красного мяса, птицы и мясных полуфабрикатов не может выступить в качестве провоцирующего фактора развития неалкогольной жировой болезни печени, однако обнаружилась другая закономерность.

Было установлено, что употребление в течение недели более трех порций жирной рыбы значительно повышает степень риска развития неалкогольной жировой болезни печени, при которой в клетках печени накапливаются такие жироподобные вещества, как липиды, причем заболевание обладает достаточно высоким потенциалом к прогрессированию в цирроз.

Корректировка результатов с учетом метаболических факторов четко продемонстрировала, что между потреблением жирной рыбы и риском развития НАЖБП существует прямая связь.