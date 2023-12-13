Обозначены самые полезные для здоровья продукты

Способствовать укреплению здоровья можно за счет включения в рацион полезных продуктов, которые родоначальник медицины Ибн Сина приводит в книге «Канон врачебной науки».

Наибольшее внимание Авиценна уделил такой ягоде, как клюква, богатой витаминами A, C, E, K, натрием, калием и витаминами группы B, подчеркнув, что употребление клюквы минимизирует риски развития ожирения, помогает при камнях в почках и оказывает поддержку сердцу. Кунжутное масло регулирует когнитивные функции, при помощи кабачкового сока можно повысить степень защиты от гипертонии, цветная капуста улучшает функцию печени, сельдерей обладает мочегонным действием, а миндаль полезен при заболеваниях органов грудной клетки.

Щавель улучшает мозговую деятельность, мед помогает при анемии, куриный бульон окажет помощь при болях в позвоночнике, равно, как и изюм, а белый нут снизит уровень кислотности. Следует включить в рацион и такие продукты, как спаржа, мята, кедровые орехи, молоко, финики, яблоки, бараний бульон, чеснок и яйца.