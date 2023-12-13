 

Обозначены самые полезные для здоровья продукты

13.12.2023, 1:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Способствовать укреплению здоровья можно за счет включения в рацион полезных продуктов, которые родоначальник медицины Ибн Сина приводит в книге «Канон врачебной науки».

Наибольшее внимание Авиценна уделил такой ягоде, как клюква, богатой витаминами A, C, E, K, натрием, калием и витаминами группы B, подчеркнув, что употребление клюквы минимизирует риски развития ожирения, помогает при камнях в почках и оказывает поддержку сердцу. Кунжутное масло регулирует когнитивные функции, при помощи кабачкового сока можно повысить степень защиты от гипертонии, цветная капуста улучшает функцию печени, сельдерей обладает мочегонным действием, а миндаль полезен при заболеваниях органов грудной клетки.

Щавель улучшает мозговую деятельность, мед помогает при анемии, куриный бульон окажет помощь при болях в позвоночнике, равно, как и изюм, а белый нут снизит уровень кислотности. Следует включить в рацион и такие продукты, как спаржа, мята, кедровые орехи, молоко, финики, яблоки, бараний бульон, чеснок и яйца.       


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Камеры под контролем ИИ сократили кражи и нападения на 20%

13.12 / В уходящем году киберпреступники завладели $1,7 млрд в криптовалюте

13.12 / Украина потребовала созвать Совбез ООН для обсуждения «Слова пацана»

13.12 / Россияне (якобы) смогут распределять средства госбюджета через «Госуслуги»

13.12 / Мнение: О слухах из Кремля… Где и когда всё закончится?

13.12 / В «Зоне 51» хранился металлический яйцевидный НЛО, утверждает военный подрядчик

13.12 / Мнение: О старье и старьёвщике… Почему (якобы) провалился Зеленский?

13.12 / Ученые предупредили об опасности безалкогольного пива

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка. Эпилог

13.12 / JNS: картофель снижает риск развития диабета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика