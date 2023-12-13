 

В Греции обнаружили дельфина с плавниками, похожими на пальцы

13.12.2023, 1:35, Разное
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Как пишет издание Live Science, ученые из Института Пелагоса, специализирующиеся на изучении китообразных, минувшим летом дважды столкнулись у берегов Греции, а именно в Коринфском заливе, с необычным дельфином, плавники которого напоминали пальцы.

Исследователь Александрос Францис уточнил, что дельфин входил в группу животных и «плавал, прыгал и играл» с другими сородичами, подчеркнув: «Мы впервые увидели такую удивительную морфологию плавников за 30 лет исследований в открытом море».

Отметив, что необычный плавник не похож на проявление болезни, ученый предположил, что он может представлять собой результат генной мутации, возникшей в результате постоянного скрещивания внутри небольшой популяции.    


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