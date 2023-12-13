Самые модные брюки зимы-2024: модели, которые надо иметь в своем гардеробе

Выбор подходящих брюк очень важен, тем более что найти идеальную модель совсем не просто. Зимой 2024 года в моде свободные силуэты, строгий крой, блестящие ткани, натуральная и искусственная кожа, классический деним.

Итак, вот несколько трендовых моделей, на которые следует обратить внимание в новом году.

Кожаные брюки

Кожаные брюки этой зимой стали главным элементом многих образов, представленных на подиумах. Черная кожаная модель — лишь один из вариантов. Одними из самых интересных оттенков стали красные и бордовые.

Прямые брюки винного цвета со шнурком на талии идеально подходят для повседневного дневного образа.

Для любительниц классического силуэта подойдет модель из искусственной кожи с завышенной талией и слегка расширенными штанинами.

Слегка расклешенные ярко-красные брюки со средней посадкой и классической длиной идеально сочетаются с обувью на плоской подошве и кроссовками.

Брюки оверсайз, сшитые на заказ

Неподвластные времени классические брюки возвращаются в версии оверсайз в таких базовых цветах, как серый и черный. К строгой широкой модели с завышенной талией подойдет белая рубашка на пуговицах с воротником и черным галстуком и пальто в стиле смокинга. Не стоит забывать про такие детали, как черные колготки, перчатки и каблуки, которые сделают образ интригующим.

Элегантные серые брюки – незаменимая вещь на каждый день, которую должна иметь в своем гардеробе любая модница.

Можно выбрать модель черного цвета из смесовой шерсти со складками. Прекрасной альтернативой могут стать брюки в тонкую полоску.

Длинные джинсы свободного кроя

Классические джинсы никогда не выйдут из моды, но в наступившем зимнем сезоне в тренде свободный повседневный вариант, который смотрится роскошно, минималистично и современно. Чтобы составить наряд на каждый день, нужно дополнить джинсы белой хлопковой майкой и розовой толстовкой с завязкой на талии. Для завершения образа подойдет серая большая сумка макси из ткани.

Следует обратить внимание на джинсы свободного кроя с заниженной талией и удлиненными штанинами, которые могут иметь самые разные цвета.

Для тех, кто предпочитаете джинсы с завышенной талией, лучше всего подойдут модели с мягкими и слегка расклешенными штанинами. Один из трендов зимы 2024 года — это джинсы оверсайз серого цвета с завышенной талией.

Брюки бархатные

Бархат — идеальный выбор в холодное время года, особенно если требуется создать одновременно элегантный и непринужденный образ. Не имеет значения, что будет надето сверху, бархатные брюки всегда будут изюминкой. Они сделают любой, даже самый повседневный наряд изысканным.

Если вы предпочитаете модели брюк, напоминающие джинсы, остановите свой выбор на моделях из фактурного бархата с высокой талией, пятью карманами и видимыми пуговицами.

Если вы ищете бархатные брюки для особых случаев, можно выбрать модель с высокой талией и прямыми штанинами.

Блестящие брюки, расшитые пайетками

Среди женских брюк зимы 2024 года можно обнаружить очень яркие модели, расшитые пайетками, которые великолепно смотрятся в комплекте с рубашками и куртками в тон. Они идеально подойдут для создания вечерних образов в преддверии новогодних праздников. Это могут быть брюки с зауженными штанинами, расклешенными книзу, или мешковатые модели.

Потрясающе будут смотреться расклешенные штаны с высокой талией цвета мерцающего молочного шоколада, расшитые пайетками по всей поверхности.

Струящиеся брюки с широкими расклешенными штанинами и резинкой на талии очень элегантны, но при этом удобны, несмотря на пайетки.

Расшитые пайетками брюки из хлопка могут быть пошиты как джинсы – со шлевками для ремня и пятью классическими карманами, с длинными прямыми штанинами и высокой талией.

Для особых случаев можно выбрать брюки с высокой талией и длинными широкими штанинами, напоминающими палаццо. Пайетки в этом случае должны быть гладкими и плоскими, что делает их не только особенно блестящими, но и элегантными.

Серебряные брюки

Космические брюки серебристого или металлического цвета — это тренд, который поразит любую модницу. Можно составить полностью серебристый образ, если добавить полупрозрачную серебристую майку с аппликациями и дождь с серебряными цветами вместо жакета.

Уличный повседневный наряд может состоять из брюк карго из светоотражающей ткани и свитера на шнурках.

Также можно выбрать брюки с высокой талией на резинке и широкими штанинами с регулируемым низом на шнурке.

Отлично будут смотреться брюки из металлизированной искусственной кожи с четырьмя удобными карманами и классическими петлями для ремня.

Штаны из металлизированного материала могут иметь змеиный рисунок по всей поверхности, слегка расклешенные штанины и пять карманов.