Установлена связь между кофе и физической активностью

Как сообщает издание Nutrients, употребление кофе оказывает благотворное воздействие на обмен веществ и физическую работоспособность, таким образом повышая степень эффективности тренировок.

В ходе эксперимента, проведенного представителями бразильского Федерального университета Манас-Жерайса, у представителей группы, употреблявшей кофе непосредственно перед началом тренировок, степень выносливости повысилась, по сравнению с теми, кто пил напиток-плацебо и кофе без кофеина, на 31% и 22,8% соответственно.

Ученые уточнили, что кофе способствует повышению уровня гормонов дофамина, адреналина и норадреналина, одновременно снижая степень активности аденозиновых рецепторов, что в итоге приводит к учащению сердцебиения, ускоряет процесс расщепления жиров и повышает степень концентрации сахара в крови. Кроме того, кофеин стимулирует производство тепла в организме, что приводит к дополнительному расходу энергии и помогает в борьбе с лишним весом.