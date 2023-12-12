Психологи и педагоги призвали запретить мультфильмы, где медведи выступают разумными и дружественными персонажами

В Москве прошёл круглый стол на тему защиты детей, на котором специалисты – психологи, педагоги, детские психиатры – призвали запретить мультфильмы и мультсериалы, где нормализуется образ медведя, как животного-компаньона или вообще сколь-нибудь вменяемого антропоморфического существа.

Эксперты полагают, что насмотревшись подобной мультипликации, несовершеннолетние сограждане не будут испытывать должного страха и в итоге станут жертвами медведей.

– Дети, как известно, невероятно глупы. Их IQ в подавляющем большинстве случаев не идёт ни в какое сравнение с IQ нормального, то есть взрослого человека, разрыв там катастрофический, – поясняет психолог Мария Миронова. – Поэтому надо очень внимательно фильтровать информацию, которая к ним поступает, и не вкладывать никаких заведомо ложных или опасных смыслов.

По словам Мироновой, на самом деле медведь – опаснейшее и жестокое животное. Чтобы её дети хорошо запомнили этот факт, вместо вредных мультфильмов она показывала им оперативную съёмку с мест, где были найдены люди, задранные медведями.

– Конечно, как национальный символ это очень хороший выбор, – соглашается с психологом педагог с 42-летним стажем (военный руководитель). – У тех, кто с природой знаком не по сказочкам Бианки, медведь ассоциируется с бессмысленной и беспощадной кровавой бойней, а значит, вызывает у наших оппонентов лучшую эмоцию из возможных – панический животный страх. Именно из него, как известно, и произрастает уважение. Но наши дети – это не наши оппоненты на политической арене. Дезинформировать собственных детей – это не то, что нам сейчас надо.

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