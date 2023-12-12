 

Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A15 с тремя камерами

12.12.2023, 18:25, Разное
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Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A15, который выделяется своей низкой ценой, пишет издание GSMArena.

Этот смартфон имеет Super AMOLED дисплей с диагональю 6,5 дюйма и разрешением Full HD Plus. Он также поддерживает обновление экрана до 90 Гц и может достигать яркости вплоть до 1000 нит. Фронтальная камера с разрешением 13 МП находится в “U”-образном вырезе в центре экрана.

Galaxy A15 имеет уникальный дизайн корпуса, который назвали Key Island. Основной особенностью является выпуклая область на боковой рамке, где расположены кнопки управления громкостью и питания.

Внутри устройства установлен процессор Helio G99 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить с помощью карты microSD.

Сзади смартфона Galaxy A15 находится основная камера на 50 МП с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольный объектив на 5 МП и макрокамера на 2 МП. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 25 Вт, а устройство работает на предустановленной ОС Android 14.

Смартфон Galaxy A15 появится на рынке во Вьетнаме 16 декабря 2023 года по цене от $205, что приблизительно равно 18,5 тыс. рублей по текущему обменному курсу. В остальных странах он будет доступен в ближайшие недели.


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