Скандалы: Пиво «под прикрытием»

Спецслужбы выяснили, как «наливайки» и камуфляж под лимонад позволяют заводам не платить акцизы

По схемам скрытого производства и «бумажной» подмены газировкой выпускается больше 2 млрд л неучтенного пива, следует из ведомственных материалов. Суммы неуплаченных акцизов и НДС — десятки миллиардов, говорят источники РБК.

Налоговики совместно с ФСБ вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива, рассказал РБК источник, осведомленный о результатах проекта ФНС по выявлению ухода от налогов в алкогольной отрасли, и подтвердил источник, знакомый с ведомственными материалами.

«Расчетные суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять несколько десятков миллиардов рублей», — говорит один из источников РБК, замечая, что «контрольно-аналитические мероприятия по выявлению рисков ухода от налогов при производстве и продаже пива продолжаются».

О том, что ФНС видит признаки схем в том числе в пивной отрасли, в интервью РБК говорил глава службы Даниил Егоров. «Повышенное налогообложение (акцизы — это как раз тот случай) создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему, — отмечал он. — Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов».

В конце ноября источники РБК сообщали об обысках на Ипатовском пивоваренном заводе, выпускающем пиво «Живое», лимонады и энергетики Mirax. Действия силовиков связаны с выявлением схемы скрытого производства, утверждали они. В компании эту информацию не комментировали.

Как работают «пивные» схемы

Первая схема ухода от налогов на пивном рынке основана на скрытом производстве, говорят источники РБК.

Для выпуска неучтенного пива участники этой схемы закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства. Закупки проводят и сами производители, и связанные с ними компании-сателлиты, говорит источник, знакомый с ведомственными материалами. «Эти зависимые компании не производят ничего из того, где нужен солод, например пиво, квас или хлеб. Они не перепродают сырье, а только продают готовую продукцию пивзавода. То есть сырье закупают подконтрольные компании и передают производителю пива без документов для выпуска неучтенной продукции», — объясняет он.

По словам источника РБК, налоговики заметили, что у таких производителей ежегодно растут объемы закупки солода, потребления воды и энергии, но сохраняется низкая загрузка мощностей — в среднем от 5 до 60%. «Это указывает на скрытое производство», — говорит он.

В материалах межведомственного анализа пивного рынка со ссылкой на данные Минсельхоза и ФТС указано, что общий объем произведенного в России и импортированного солода с 2020 года по первое полугодие 2023 года составил 5,9 млн т, рассказал источник РБК.

«По средним нормам, которых придерживаются производители в своих технических условиях, на выпуск 10 л пива нужно около 2 кг солода. Даже при минимальном расходе солода и допустимой замене до 50% солода зерном из всего объема солода могло быть произведено минимум 29,3 млрд л пива. Но в ЕГАИС указано, что за этот период произведено 27 млрд л пива. Объем неучтенного пива оценивается в 2,3 млрд л», — указывает он, добавляя, что расчетные суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять несколько десятков миллиардов рублей.

Вторая схема ухода от налогов на пивном рынке предусматривает выпуск обычного алкогольного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонадов. Безалкогольное пиво и квас не облагаются акцизами, а производители газировки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл платят пониженный акциз.

«Производство безалкогольных напитков, например лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство «товаров прикрытия», а по факту производят неучтенное пиво», — говорит один из источников РБК. Как правило, они не покупают сырья, тары и этикеток для лимонадов и не продают безалкогольные напитки в рознице.

Кто производит и продает неучтенное пиво

В России около 1400 производителей пива, говорит источник РБК со ссылкой на материалы проверки, но по результатам анализа ЕГАИС 72% рынка легального производства приходится на пять крупнейших производителей.

По словам источников РБК, незадекларированное пиво производители продают, как правило, в собственной рознице или через подконтрольные магазины и бары. «Также анализ чеков в кассах показал реализацию пива под видом неподакцизных «пивных наборов», которые включают в себя солод и хмель в сухом виде», — уточнил один из них.

Неучтенная выручка может поступать под видом займов производителям от зависимых фирм, говорит источник РБК: «Такие займы не возвращаются или возвращаются не полностью».

Президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев говорит, что поддерживает «усилия по обелению рынка». Среди основных мер он называет установку счетчиков для всех участников рынка, вне зависимости от размера производства, расширение реестра на оптовое и розничное звено, введение термина «розничная продажа алкогольной продукции в розлив на вынос» на законодательном уровне и усиление контроля, а также разработку и принятие методики определения нелегального рынка.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов отмечает, что с точки зрения нелегальных схем «основной приметой времени» стали вертикально интегрированные компании с производством и товарно-сбытовой цепью, в том числе и по франшизам. На налоги и сборы приходится более 50% в себестоимости пива, указывает он, и сектор жестко регулируется, но «со временем сформировались и законодательные лакуны, например, в отношении канала продаж в розлив на вынос».

По его оценкам, около 80% продажи неучтенного пива приходится на «наливайки, которые мимикрируют под точки общепита, торгуя с нарушением ограничения по продажам в ночное время и оказывая негативное влияние на репутацию индустрии». Следует дать определение этому типу торговли, описать его особенности в законе и донастраивать регулирование «проблемного» сегмента, считает Мамонтов. Он призывает создать условия, при которых нелегальное производство «не будет экономически привлекательным». Пивоваренная отрасль, по его мнению, должна регулироваться отдельным законом.

Петр Канаев, Елена Сухорукова

Оригинал материала: “РБК”