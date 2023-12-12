 

Хавьер Милей во время инаугурации сжёг флаг Аргентины

12.12.2023, 11:33, Разное
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Красочно завершилась инаугурация нового аргентинского лидера Хавьера Милея.

Завершив свою пламенную речь, в которой политик призвал отказаться от всего плохого, что было в прошлом, он отметил своё восхождение на высокий пост сожжением государственного флага.

– Вы наверное ждали фейерверк? В нынешней ситуации это непозволительная роскошь, поэтому я организую другое зрелище – пусть горит флаг нашей убогой страны и символ тех политиков, которые привели её к упадку, – сказал Милей и полил полотнище из канистры, а затем поджёг.

Когда флаг почти выгорел дотла, в резиденцию главы государства внесли мангалы и стали жарить на них мясо. Когда угли заканчивались, помощники президента приносили государственные флаги, снятые с других учреждений.

– Мраморная говядина – то немногое, что осталось в нашей стране от предыдущих реформаторов и то чем мы гордимся. Верю, что именно она проложит Аргентине путь к светлому будущему, – заявил глава государства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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