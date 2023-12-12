DxOMark: iPhone 15 Pro Max оказался по уровню автономности хуже предшественника

Специалисты из лаборатории DxOMark провели тестирование аккумулятора и скорости зарядки нового флагмана Apple, iPhone 15 Pro Max, и сравнили его с предшественником.

iPhone 15 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 4441 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт. При интенсивном использовании смартфон может работать до 43 часов, а при умеренном использовании – до 69 часов. Эти показатели позволили ему занять третье место среди премиальных устройств, но в общем рейтинге iPhone 15 Pro Max оказался на 19-й позиции.

Что касается скорости зарядки, то iPhone 15 Pro Max заряжается на 53% за 30 минут при проводной зарядке и на 100% за 121 минуту. Беспроводная зарядка занимает 30 минут для заполнения аккумулятора на 30% и 157 минут для полной зарядки. Среди премиальных устройств эти показатели обеспечили флагману Apple 32-е место, а в общем рейтинге он занял 113-ю позицию из 163.

В результате тестирования эксперты высоко оценили автономность iPhone 15 Pro Max, но отметили быструю разрядку. Смартфон получил 148 баллов за автономность, 116 за скорость зарядки и 134 за эффективность потребления энергии. Эти оценки позволили ему занять 29-е место в общем рейтинге. Однако стоит отметить, что iPhone 13 Pro Max опережает новинку, занимая 19-е место, благодаря лучшей автономности и энергоэффективности, хотя уступает в скорости зарядки.