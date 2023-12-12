11 декабря в Москве начал свою работу форум под названием “Надежда на технологии”

11 декабря в Москве начал свою работу форум под названием “Надежда на технологии”, где были представлены последние разработки российских специалистов, направленные на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Корреспондент Денис Воробьев рассказывает о продукции, представленной на этом мероприятии.

На форуме в кластере “Ломоносов” были представлены инновационные разработки, среди которых особое внимание уделялось протезированию. Механические протезы теперь способны реагировать на нервные импульсы человека, а их конструкция создана с анатомической точностью, что позволяет легче адаптироваться к современным условиям жизни.

Александр, который живет с протезами уже почти 20 лет, поделился своим опытом. Он отметил, что самое сложное для него было принять себя и восстановить уверенность в себе. Однако с новейшими разработками в области протезирования его жизнь стала гораздо более комфортной и активной. Теперь он способен выполнять различные повседневные задачи, такие как поход в магазин, уборка дома, а даже ремонт.

Современные технологии протезирования позволяют восстанавливать не только конечности, но и суставы, что облегчает боль и увеличивает подвижность суставов.

Важно отметить, что во время специальных военных операций протезирование становится неотъемлемой частью процесса реабилитации для многих военнослужащих. Некоторые из них даже возвращаются обратно в зону спецоперации, а другие активно занимаются спортом.

Реабилитация через спорт становится все более популярным выбором, и отечественные производители гордятся тем, что могут предоставить необходимые средства. Это также замечено профессиональными параспортсменами, которые предпочитают отечественные модели протезов западным.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева подчеркнула важность обеспечения технологического суверенитета во всех отраслях промышленности, включая реабилитационную. Успехи в этой области не остаются незамеченными за рубежом, и множество стран, включая Индию и Китай, закупают средства реабилитации из России.

На форуме были представлены десятки инновационных разработок для людей с ОВЗ, включая интерактивные доски, слуховые аппараты, часы Брайля и умные линзы. Кроме того, была продемонстрирована простая ортопедическая обувь для детей с детским церебральным параличом (ДЦП).