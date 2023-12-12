МВФ одобрил Украине транш на $900 млн для бюджетной поддержки

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине транша на сумму, эквивалентную $900 млн, в рамках механизма расширенного финансирования. Эти средства будут направлены на поддержку бюджета страны.

Решение о предоставлении финансирования было принято после обзора выполнения Украиной своих обязательств в рамках этого механизма. В сообщении МВФ отмечается, что украинская экономика продолжает проявлять устойчивость, несмотря на сложные условия, но перспективы остаются неопределенными из-за военных действий.

Предварительная договоренность о предоставлении транша на $900 млн была достигнута между МВФ и Украиной примерно месяц назад. Кроме того, МВФ оценивает потребности Украины во внешнем финансировании на 2024 год в размере $42 млрд.

В марте 2023 года МВФ одобрил кредит Украине на сумму $15,6 млрд на четыре года, при условии выполнения страной требований фонда. Первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в апреле, а второй на сумму $890 млн – в июне.