Мнение: Айгуль из «Слово пацана» и девочка из Брянска
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После трагедии в Брянске прошло пять дней, а так и нет полной ясности, почему 14-летняя девочка, ученица 8 класса гимназии №5 открыла огонь по одноклассникам. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, которая покончила с собой.
Еще пятеро детей получили ранения. Двух из них в тяжелом состоянии доставили на вертолете в московскую детскую клиническую больницу..
В СИЗО отправили троих взрослых: школьную охранницу Галину Черткову и ее начальника Сергея Поддубного — по статье об оказании услуг, повлекших смерть, а также отца девочки Дмитрия Афанаскина — по делу о неправильном хранении оружия и доведении до самоубийства.
Завхоза брянской гимназии отправили под домашний арест до 7 февраля.
Что же произошло в Брянске? Почему произошла трагедия? Глава Лиги безопасного Интернета Мизулина, заявила, что, по ее информации, девочку травили в школе.
Может девочка из Брянска переживала какую-то личную трагедию? Может, и не такое чудовищное, какое пережила Айгуль из сериала «Слово пацана». Но все-равно… Киношную Айгуль затравили, она не нашла поддержки ни дома, ни где…. Может, и девочка из Брянска, как и Айгуль, искала, на кого опереться, кто мог бы помочь ей? Но, не найдя, решила покончить собой, но при этом, отомстить и своим обидчикам?
А может это Вова-Адидас из «Слово пацана», в 5-ой серии, вышедшей за неделю до трагедии в Брянске, подсказал девочке из Брянска, как поступать с обидчиками?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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