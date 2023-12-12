 

При боли в горле употребление мороженого может снизить неприятные симптомы

12.12.2023, 10:08, Разное
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При боли в горле употребление мороженого может снизить неприятные симптомы, отмечает врач общей практики Сергей Алендеев. Он подчеркивает, что это не лекарство, но может приносить облегчение.

Боль в горле обычно вызвана воспалением, которое чаще всего обусловлено инфекцией. Мороженое не усугубит ситуацию, а наоборот, снизит дискомфорт и создаст эффект обезболивания. Согласно Алендееву, мороженое действует как местная анестезия, снижая температуру воспаленных тканей и замедляя передачу болевых сигналов через рецепторы. Однако важно помнить, что мороженое не является лекарством от инфекции в горле. Для борьбы с инфекцией можно применять полоскание горла различными средствами, такими как хлоргексидин, сок алоэ, соль, сода, а также настои ромашки, календулы и эвкалипта.

Согревающие процедуры, напротив, не рекомендуется использовать при боли в горле, так как они могут способствовать распространению воспаления.

Если боль в горле не утихает в течение трех дней и сопровождается повышением температуры, следует обратиться к врачу, так как это может быть признаком бактериальной инфекции или скарлатины.


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