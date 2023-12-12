 

Американские политологи прекратят изучать Россию по фильму «Красный рассвет»

12.12.2023, 9:33, Разное
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По решению учёного совета студенты-политологи Йельского университета изменят методику изучения России и её союзников.

В частности, эксперты изменили список рекомендованной научной литературы и кинофильмов, используемых в качестве пособия для понятия мотивации Кремля при совершении тех или иных действий.

Более не актуальным ведущие русисты признали боевик «Красный рассвет» 1984 года, повествующий о Третьей мировой войне и вторжении советских войск в США и вошедший в учебную программу в 1986 году.

– В настоящее время после распада Организации Варшавского договора, перехода её членов в состав НАТО, распада СССР, а также нейтралитета Кубы и Никарагуа, фильм утратил актуальность. Также следует отметить резкое изменение ментальных взглядов русских, которые с воодушевлением встретят наши оккупационные войска на своей территории, – считает профессор Майкл Ткачук.

В список обновлённых материалов для будущих специалистов по России войдут другие фильмы американского производства: «Сибирское воспитание», «Смерть Сталина», «Красный воробей», «Красный змей» и «Армагеддон».

– Наиболее точным воплощением современного русского на экране является космонавт Лев Андропов из «Армагеддона». Он уже не совсем коммунист, но некоторые замашки остались, – пояснил учёный.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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