Линия разлома грозит Северной Америке катастрофическим цунами

Обнаруженная недавно в северо-восточной части США линия разлома стала объектом беспокойства ученых.

Разлом (обозначенный как XELF) протяженностью более 45 миль и расположенный в Британской Колумбии (Канада) теперь вызывает серьезные опасения из-за возникновения цунами, которое может затронуть более миллиона человек.

Изучение этого разлома, проведенное исследователями во главе с Ником Харрихаузеном из Университета Гренобля-Альпы во Франции, выявило устрашающие факты. Анализ исторических данных указал на возможность повторения мощного землетрясения в этом регионе, с огромным риском возникновения цунами в бассейне Джорджии, охватывающем области как Вашингтона, так и Британской Колумбии.

Разлом XELF, классифицируемый как «скользящий», угрожает не только для Канаде, но и северо-западной части Тихого океана, включая США. Харрихаузен подчеркивает сложность предсказания точного времени возможного землетрясения, но призывает к подготовке и наличию необходимых ресурсов для возможного кризиса.

Данные, основанные на исследовании разлома, проведенном путем анализа магнитных полей, указывают на прошлые события, произошедшие между 4700 и 2300 годами назад. Это предполагает наличие циклической сейсмической активности, создающей угрозу для жителей прибрежных районов.

Главной опасностью являются возможные цунами, вызванные крупными и неглубокими землетрясениями у берегов. Важно понимать, что не все землетрясения генерируют цунами, но в данном случае скользящий характер разлома XELF увеличивает вероятность возникновения разрушительных цунами в прибрежных городах.

Примеры прошлых катастроф, например, цунами 1960 года в Чили, свидетельствуют о том, что такие стихийные бедствия могут преодолевать огромные расстояния и наносить разрушения в различных частях мира.

Эксперты считают, что наблюдение за такими разломами и понимание их потенциальных последствий являются ключевыми для безопасности общества и сохранения жизней в условиях возможных природных бедствий.