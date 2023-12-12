 

Диетолог Флайт обозначила полезные свойства имбирных пряников

12.12.2023, 3:05, Разное
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Как заявила в интервью изданию The Conversation специалист по здоровому питанию Хейзел Флайт, включение в рацион имбирных пряников может способствовать укреплению иммунитета, волос и костей, а также минимизировать риск развития диабета.

Представитель британского Университета Эдж-Хилл уточнила, что имбирь, содержащийся в пряниках, оказывает благотворное влияние на пищеварение и повышает степень активности лейкоцитов, обеспечивающих защиту организма от патогенов, а также подавляет образование свободных радикалов, что характерно для сахарного диабета. Кроме того, в имбирных пряниках содержится патока, богатая железом, кальцием, магнием, калием, фосфором и витамином B6, а данные компоненты способны устранить анемию, представляющую собой снижение уровня гемоглобина в крови, естественным способом.

Зачастую в имбирных пряниках содержится корица, представляющая собой источник антиоксидантов, защищающих клетки организма от повреждений в результате окислительного стресса.   


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