Установлено, что пользоваться смартфоном более четырех часов в день вредно для психики подростков

Как показали результаты исследования, проведенного учеными из Южной Кореи, у подростков, которые проводят за мобильными устройствами более четырех часов в день, степень риска возникновения серьезных проблем с психическим здоровьем резко возрастает.

В ходе исследования, в котором было задействовано 54 809 подростков, представители Медицинского центра Университета Ханьян установили, что между временем, проведенным за смартфоном, и такими неблагоприятными последствиями, как стресс, депрессия, употребление психотропных веществ и высокая степень зависимости от мобильного устройства, существует прямая связь.

У подростков, уделявших смартфону от двух до четырех часов в день, признаки чрезмерной зависимости от гаджетов фиксировались, но других неблагоприятных для здоровья последствий не наблюдалось, в то время как у тех, кто пользовался мобильным устройством более четырех часов в день, вероятность стресса, депрессии и проблем со сном возрастали на 16%, 22% и 17% соответственно.