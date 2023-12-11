Мнение: Хроника объявленной смерти

Какой-то висельный хохоток сопровождает сообщения о “летных происшествиях” и экстренных посадках в нашей гражданской авиации. “Отечественные авиационные компании с начала декабря столкнулись уже с 10 поломками самолетов во время выполнения рейсов”. “То лапы ломит, то хвост отваливается”, – как прокомментировал вал подобных сообщений один мой френд.

Вот описание четырех “происшествий”:

“Первая самолетная авария на неделе с 4 по 10 декабря случилась во вторник. Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае, у него отказала рулевая система. На борту было восемь человек, никто не пострадал.

В этот же день аварийную посадку совершил пассажирский рейс Казань-Москва, который приземлился в Шереметьево. У Аirbus А320 отказало управление системой стабилизации.

В четверг у самолета Ту-204 при взлете из Улан-Удэ загорелся двигатель – это произошло буквально через пять минут после поднятия в небо, передает RT. В результате происшествия пострадавших тоже нет.

Ночью с четверга на пятницу Боинг-737, отправлявшийся из Новосибирска в Москву, экстренно сел из-за взрывов в двигателе, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Очевидцы рассказали, что один из них загорелся еще на взлетно-посадочной полосе, а потом в небе начал вспыхивать и второй. В результате пилоты вернули всех обратно на землю, приземлившись в новосибирском аэропорту”.

https://utro.ru/news/accidents/2023/12/08/1540332.shtml

Сейчас все эти экстренные посадки принято объяснять “санкционным давлением” – нашли, стало быть, универсальную отмазку на все случаи жизни; удобно. Хотя даже по этой цитате видно, что отмазка так себе: что, Ан-12 и Ту-204 едва не упали тоже из-за санкций?

Впрочем, и в 2022 было не лучше. Вот, обзорная статья “Известий”:

“По итогам 2022 года Россия рискует попасть в список антилидеров по числу летных происшествий. По примерным подсчетам «Новых Известий», за неполный год произошло уже более 130 инцидентов с участием гражданской и военной авиации. Крушение потерпели 28 воздушных судов (без учета зоны проведения СВО)”.

Вообще, похоже на то, что имеет место тенденция к развалу, начавшаяся еще до СВО и связанных с нею прелестей. Что сказать, если Россию еще в 2021 (!!) году уже называли “страной падающих самолетов”?

“2021 год по количеству авиакатастроф для России стал рекордным, пишет «Военно-промышленный курьер» (ВПК) в публикации, получившей название «Страна падающих самолетов». «За 11 месяцев произошла 31 авиакатастрофа – погибли более 100 человек», – подсчитали в издании”. И дальше там по ссылке впечатляющий и очень длинный перечень – уже не “летных происшествий”, а натуральных катастроф. Не могу здесь воспроизвести: 31 катастрофа – очень уж длинно.

Хотя, безусловно, отказ в техническом обслуживании гражданских лайнеров, случившийся после 24 февраля 2022 года, станет достойной вишенкой на этом торте. Думается, ни для кого не секрет, чем вся эта череда “летных происшествий” в итоге должна закончиться. Пока что пассажирам сказочно везло – самолеты удавалось посадить, пусть даже иногда на пашню. Но когда-то везение кончится, и кто-то рухнет – или Боинг, или Эйрбас. Или Ту-204. С пассажирами, среди которых будут женщины, дети, старики.

И мы просто сидим, как завороженные, и ждем – не если, а КОГДА это произойдет. Не в силах ничего ни предотвратить, ни предпринять.

Но и компании, прекратившие техническое обслуживание, точнее – их менеджмент и их владельцы – они-то как, спокойно спят? Когда российский Боинг или Эйрбас упадет – как себя будут чувствовать в Боинге или Эйрбасе? Самые дикие “санкции”, на мой взгляд – это именно “самолетные”. Просто взять и отказать в техобслуживании самолетов, которые перевозят сотни пассажиров – это ж, как ни крути, означает разделить ответственность за возможную авиакатастрофу. Они на это пошли по недомыслию? Или специально так делают – “пусть подыхают, не жалко”?