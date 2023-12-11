Мнение: Швейцарцы продолжают мечтать о бедности россиян, диаграмма мирового долга и отток капитала в ОАЭ

1. Швейцарский банк Кредит Суисс, известный своим мифом о повальной нищете в России, в прошлом году разорился и был поглощён крупнейшим швейцарским банком ЮБС. Рассказывать удивительные истории про Россию, однако, швейцарские аналитики продолжают. Цитирую разбор, сделанный блогером Genby (ссылка):



Увидел в интернете картинку, про самую бедную страну в Европе, которая хуже Молдавии.

Как всегда картинка основывается на типа последних данных Credit Suisse. Точнее сам Credit Suisse обанкротился (благодаря своим аналитикам) и его остатки отдали банку UBS Switzerland. В остатках и валялось подразделение, которое занималось ежегодным отчетом о богатстве в мире, подразделение не уволили, и оно продолжило свою работу. Теперь отчёт называется Credit Suisse UBS Global Wealth Report 2023.

Поскольку рассказывать сказки, как россияне бедны в среднем, уже не получается, они теперь рассказывают, как мы бедны медианно. Картинка называется «медианное богатство на взрослого». Типа 50% взрослого населения России имеют финансовых и нефинансовых активов менее 8595 долларов, а другие 50% более.

О среднем «богатстве на взрослого» в рапорте просто промолчали. Сделав небольшую оговорку в тексте на 14 странице: «Китай и Россия являются основными членами группы стран «промежуточного благосостояния» со средним богатством в диапазоне 25 000–100 000 долларов США».

Сам Китай в докладе разобран, и у него получились прекрасные показатели. Среднее богатство 75 731 доллар. Для “«промежуточного благосостояния» это много. К примеру уровень Греции – 105 724, прочие «промежуточные»: Мексика – 55 274, Чили – 54 082, Бразилия – 29 452. То есть еще немного и из промежуточных стран (25 000 – 100 000), Китай перейдет в развитые.

Из датабука выписываем перечисленные выше страны и добавляем Молдову и Украину, которых нет на картинке. Cравниваем с Китаем и видим, что несмотря на равный ВВП (кстати в 2000 ВВП на душу был в Китае в 2 раза большим, то есть мы развиваемся в 2 раза быстрей Китая) наше национальное богатство [согласно Кредит Суисс] всего 3,8 триллиона. Делим на 111 млн взрослых получаем 34 тысячи долларов на взрослого.

Откуда взялась цифра 3,8 триллиона, – столько же, сколько в одном Гонконге, против 85,1 триллиона китайских, – совершенно непонятно. Но допустим, это какие то непонятные финансовые активы, акции и прочее, но тогда почему всё богатство Саудовской Аравии – 2 триллиона, если капитализация одной только Saudi Aramco ныне составляет 2,43 триллиона.

Хорошо, урезали нам богатство конкретно, вдвое меньше чем у китайцев. Но идём дальше, как превратить наши получившиеся средние 34 000 на человека в 8595 медианных. У китайцев среднее к медианному уменьшили в 3 раза, с 75 до 27 тысяч, у русских в 4 раза (причём коэффициент Джини [показатель измерения неравенства] у нас вообще-то одинаков, по данным Всемирного банка).

Для этого надо заявить, что наш 1% самых богатых все захапал себе. 50% от всего богатства. А 10% богачей забрали 90% богатства. Однако так утверждает только Credit Suisse, тьфу, UBS. Другие исследователи богатства, говорят что у нас обычное, даже ниже среднемирового соотношение неравенства.

Credit Suisse, по инерции UBS, грабит россиян трижды. В первый раз, уменьшая наше национальное богатство как минимум вдвое. Скажем, 4,5 миллиарда кв. метров жилья в России стоят в среднем 1000 долларов за метр. Это одного жилья 4,5 триллиона. Банковские вклады, наличные деньги – это ещё триллион. Акции и прочие ценные бумаги – ещё триллион. 60 млн автомобилей – пусть по 10 000 долларов. Это примерно на пальцах.

Поделим эти 7,1 трлн на 111 млн взрослых, получается по 64 000 средних на человека. Поделим на 3, чтобы вычислить медиану. Получается обычные восточноевропейские 21 000. Причём если по подобной схеме рассчитать Китай, то там получится менее 60 триллионов.

Второй раз Россию грабят, считая всё в долларах по номинальному курсу, и третий раз, заявляя, что всё в России принадлежит олигархам. Деля средние цифры по Европе на два, получая медиану, а в России на 4.

В Греции 6 миллиардеров на 10 млн человек. В Швеции – 7 миллиардеров на 10 млн человек. В России – 104 миллиардера на 150 млн. Чем концентрация капитала в России выше? Да ничем. В Германии 136 миллиардеров на 80 млн. Вот это неравенство (1,7 против 0,7).

Теперь смешное. Согласно отчёту банка от 2013, всё богатство среднего русского (квартиру, машину, счета в банках, вообще всё) оценивалось в 871 доллар (ссылка). В последнем отчёте — уже в 7’555 долларов. За неполные 10 лет мы с вами стали богаче в 10 раз.

2. Как быстро у вас получится найти Россию на диаграмме распределения стран мира по величине государственного долга? США, Япония, Китай, крупнейшие европейские страны – хорошо заметны, а вот Россию с её 0,41% от мирового госдолга ещё надо поискать (ссылка).





3. Раньше у нас беспокоились о постоянном оттоке капитала из России на Запад. Теперь это уже не актуально – капитал начал утекать на Юг и Восток (ссылка):

С 2022 года отток капитала из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вырос почти вдвое — на 96 процентов. Резкое увеличение затронуло как потоки общего, так и подозрительного характера, заявил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков. <…>

Согласно классификации Центробанка, оттоком (или вывозом) капитала считаются любые законные операции с валютой с участием российских резидентов. Речь может идти, например, о покупке валюты физлицами и переводах на зарубежные счета юрлицами.

Как уточнил Шевляков, с февраля 2022 года география оттока капитала из России сильно изменилась. По его словам, с начала боевых действий на Украине «финансовый поток в офшорные юрисдикции недружественных стран упал очень сильно», а средства из них начали «больше возвращаться обратно в РФ».

Однако тенденция снижения оттока капитала из России не коснулась юрисдикций ближневосточных и азиатских стран, включая ОАЭ и Турцию, заявил чиновник. Еще одним популярным направлением для оттока капитала из РФ стала Сербия. «При этом мы понимаем, что часть денег, которые туда попадают, могут возвращаться обратно [в Россию]», — заключил Шевляков.

СМИ традиционно преувеличивают значимость темы, пользуясь тем, что термин «отток капитала» звучит столь же угрожающе, как утечка мозгов. В действительности же значительная часть оттока – это чисто технические расчёты, которые ведёт российский бизнес, например, для закупки станков и прочего оборудования, за которое необходимо платить долларами или евро, а эти доллары и евро надо сначала купить.

Проще говоря, если вы купили за миллион долларов станок в Китае или груз кофе в Бразилии, перечисление этого миллиона за рубеж будет названо «оттоком капитала».