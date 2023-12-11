Times of India: Кофе можно улучшить при помощи определенных пряностей

Индийские эксперты, о которых пишет Times of India, утверждают, что добавление пряностей в кофе придает не только богатый вкус напитку, но также делает его более полезным. Особенно это актуально утром, когда для многих людей чашка кофе становится настоящим ритуалом.

Корица играет ключевую роль в этой комбинации, улучшая вкус кофе и оказывая положительное воздействие на здоровье. Она помогает снижать уровень “плохого” холестерина, регулирует уровень сахара в крови и содействует более быстрому преодолению воспалений.

Кроме того, добавление кардамона, который также улучшает вкус кофе, приносит пользу благодаря содержанию клетчатки и различных минералов, которые улучшают кровообращение и пищеварение. Мускатный орех придает кофе благородные нотки с легкой остринкой, повышает концентрацию, улучшает память и зрительное восприятие, а также помогает снять стресс и поднять настроение.

Необычное сочетание порошка перца чили с кофе не только усиливает его вкус, но и придает бодрости за счет содержания в перце чили капсаицина.

Касательно корицы и ее влияния на уровень сахара в крови, врач-диетолог Юлия Лементина объясняет: “Эта популярная специя добывается из коры коричного дерева и используется в различных блюдах. Корица особенно полезна для людей с высоким уровнем сахара в крови, так как она придает пище сладкий вкус без добавления сахара. Исследования также показывают, что она может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Корица также может быть полезной для здоровья сердца, помогая снижать уровень холестерина и триглицеридов в крови. Важно помнить, что корица не является заменой лекарств от диабета или диеты с контролем углеводов, но может служить полезным дополнением к здоровому образу жизни.”

Кайенский перец, содержащий капсаицин, может снижать аппетит и иметь противораковые свойства. Это ингредиент, который часто используется в острых блюдах и коммерческих добавках для похудения. Исследования показали, что добавление красного перца к еде может снизить аппетит и увеличить сжигание жира, однако у людей, употребляющих острое, этот эффект может ослабевать из-за толерантности к воздействию.

Мускатный орех, помимо своего великолепного вкуса, является богатым источником антиоксидантов, которые помогают защитить организм от старения и серьезных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и печени.